مجلس الأمن الروسي: روسيا تحتقر المحكمة الجنائية الدولية ولن تنضم إليها

وكالات

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم السبت أن روسيا تحتقر المحكمة الجنائية الدولية ولن تنضم إليها أبدا.

وأضاف ميدفيديف، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، غير مهمة بالنسبة لنا حتى نصبح طواعية عضوا في هذه المنظمة. وهذا لن يحدث أبدًا "، وفقا لما نشره عبر قناته بموقع "تليجرام".

وأوضح ميدفيديف روسيا تحتقر المحكمة الجنائية الدولية وتتمنى لها موتا سريعا ومؤلما.

ووفقا للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزي، تعتبر روسيا أي وثائق للمحكمة الجنائية الدولية باطلة وغير قانونية.

كانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مارس الماضي، بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.