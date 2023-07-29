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الاتحاد الأوروبي يوقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية

01:08 م السبت 29 يوليه 2023

الاتحاد الأوروبي

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أ ف ب

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، وقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية، على خلفية الانقلاب الذي شهده البلد الإفريقي.

كما قرر الاتحاد الأوروبي في ذات السياق، وقف دعم ميزانية النيجر بعد الانقلاب العسكري.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر.

وطالب بوريل بالإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم دون شروط أو تأخير وحمَّل الانقلابيين مسؤولية سلامته.

هذا المحتوى من

AFP

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