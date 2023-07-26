إعلان

BBC

اندلاع حرائق غابات في جزيرة كورسيكا الفرنسية وإخلاء دير

03:59 م الأربعاء 26 يوليه 2023

حرائق الغابات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

قال مسؤولون فرنسيون اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات أتت على أكثر من اثنين كيلومتر مربع من الأراضي في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط الليلة الماضية .

وصرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة بأنه تم إخلاء دير كوربارا الواقع شمالي الجزيرة بسبب الحريق.

وأرسلت الجهات المعنية نحو مئتي رجل إطفاء.

وكتبت فرقة الإطفاء في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، عن حريق في بلدة بيجنا بمنطقة كورسيكا بشمال البلاد. وساهمت الرياح العاتية في تأجيج ألسنة اللهب.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، كان هناك في البداية حريقان ليسا ببعيدين عن بعضهما البعض ، حيث اندمجا فيما بعد وأصبحا حريقا واحدا .

وكتب رئيس المجلس التنفيذي في كروسيكا، جيل سيميوني، على تويتر أن الحريقين كانا نتيجة لإضرام النيران عمدا.

سوق مصراوى

حرائق الغابات باريس جزيرة كورسيكا الفرنسية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market