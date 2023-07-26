تونس تصارع الريح للحد من توسع انتشار النيران

تونس - (بي بي سي)

تجددت الحرائق بالقرب من مدينة طبرقة، شمال غربي تونس، وسط عمليات إطفاء بري وجوي.

وأدى هبوب الرياح على المنطقة إلى تجدد الحرائق، وأكد مصدر في الدفاع المدني التونسي إن النيران امتدت إلى محيط بلدة نفزة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه في بداية الأسبوع الجاري.

أما في الجزائر، فقد أعلن الدفاع المدني إخماد جميع حرائق الغابات، موضحا أن عمليات المراقبة لا تزال متواصلة تحسبا لأي طارئ.