إعلان

BBC

تونس تصارع الريح للحد من توسع انتشار النيران

01:54 م الأربعاء 26 يوليه 2023

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس - (بي بي سي)

تجددت الحرائق بالقرب من مدينة طبرقة، شمال غربي تونس، وسط عمليات إطفاء بري وجوي.

وأدى هبوب الرياح على المنطقة إلى تجدد الحرائق، وأكد مصدر في الدفاع المدني التونسي إن النيران امتدت إلى محيط بلدة نفزة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه في بداية الأسبوع الجاري.

أما في الجزائر، فقد أعلن الدفاع المدني إخماد جميع حرائق الغابات، موضحا أن عمليات المراقبة لا تزال متواصلة تحسبا لأي طارئ.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

تونس مدينة طبرقة حرائق نفزة درجات الحرارة حرائق الغابات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market