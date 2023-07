مسؤول سابق: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية

(وكالات)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن ما يجري في إسرائيل على خلفية قانون "إلغاء بند المعقولية"، حرب أهلية.

واعتبر أولمرت في حديث إلى القناة 4، أن تصويت الكنيست على إلغاء "بند المعقولية"، هو "تهديد خطير لم يحدث من قبل"، مضيفا: "نحن ندخل في حرب أهلية الآن".

“We are going into a civil war now.”



Former Prime Minister of Israel Ehud Olmert says the country faces civil war as huge protests have flooded the streets in Israel over judicial overhaul. pic.twitter.com/WZ33aItKP7