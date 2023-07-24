الرئيس الفلسطيني يصل الى العاصمة التركية أنقرة
أنقرة - (د ب أ):
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان.
وتأتي زيارة عباس إلى أنقرة تلبية لدعوة تلقاها من أردوغان، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
كانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكرت في بيان أن عباس سيناقش مع نظيره التركي العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن "الزعيمين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية الشقيقة والصديقة".
وتأتي زيارة عباس عقب اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري للبحث عما تصفهم بالمطلوبين عقب مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم لفلسطينيين.
كما يأتي لقاء عباس واردوغان قبل اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية والمقرر لأول مرة منذ سنوات في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل. وسوف يترأس عباس الاجتماع.
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