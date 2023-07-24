بوتين يعلن استعداد روسيا لتلبية احتياجات أفريقيا من الحبوب

(بي بي سي)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده قادرة على أن تحل محل أوكرانيا في تصدير الحبوب إلى أفريقيا، وذلك بعد انسحاب موسكو من اتفاق يسمح بشحن الحبوب بأمان عبر البحر الأسود.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين الروسي بأن موسكو يمكن أن توفر الحبوب على أساس تجاري ومجاني للدول التي كانت تستورد من أوكرانيا.

وقال بوتين إن روسيا تتوقع حصادًا قياسيًا هذا العام.

وستستضيف موسكو، القمة الروسية الأفريقية الثانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقوبل إنهاء صفقة الحبوب الأوكرانية ببيان أسف من الاتحاد الأفريقي الذي تضررت دوله بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت التقارير إلى أن موسكو تحاول الضغط من أجل توريد الحبوب عبر قطر وتركيا لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيقبلان تمرير الحبوب الروسية عبر أراضيهما.