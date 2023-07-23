خدمات السكة الحديد ببريطانيا تعود لطبيعتها بعد إضراب استمر أيام

لندن - (د ب أ):

عادت خدمات النقل إلى طبيعتها في المملكة المتحدة اليوم الأحد بعد إضراب آخر لآلاف العمال وانتهاء حظر مدته أسبوع على العمل الإضافي لسائقي القطارات، حسبما أفادت وكالة" بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء.

كان أعضاء نقابة عمال السكة الحديد والنقل البري والبحري "آر إم تي" قد أضربوا عن العمل أمس السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، مع التخطيط لتنظيم إضراب آخر لمدة 24 ساعة السبت المقبل في نزاع طويل ممتد بشأن الأجور والوظائف وظروف العمل.

وستفرض نقابة "أسليف" للسائقين حظرا على العمل الإضافي لمدة أسبوع آخر في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وتعطلت الخدمات أمس السبت، مع تعرض بعض المناطق لعدم وصول أي قطارات طوال اليوم.

ونشرت نقابة "آر إم تي" تقريرا جاء فيه أن ثلثي الأرباح التي يحققها مشغلو القطارات "قد تم احتجازها" في التوزيعات النقدية للمساهمين.