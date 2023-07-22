وفاة شخص وإصابة 24 جراء حريق بمستشفى للأمراض النفسية في سوريا
دمشق- (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح نتيجة اندلاع حريق بمستشفى ابن رشد في حي العباسيين بدمشق.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء( سانا):"نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المستشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضروا إلى المكان، وتم إخماد الحريق خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار".
ولفتت الوزارة، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحريق، مؤكدة أن باقي النزلاء في مستشفى ابن رشد ومرافقيهم جميعهم بصحة جيدة، وقد تلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان وأثناء النقل الآمن لهم بعد نشوب الحريق عبر سيارات الإسعاف.
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