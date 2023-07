إعصار شديد يدمر شركة فايزر للأدوية في أمريكا (فيديو)

وكالات

أعلنت شركة "فايزر" أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأميركية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت.

وأظهرت مقاطع فيديو على "تويتر" تعرض مصنع "فايزر" للإعصار المدمر، مما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.

وأكدت الشركة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة"، مشيرة إلى "تقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف إنتاج الأدوية واللقاحات".

Pfizer warehouse destroyed by tornado in North Carolina!

God does mysterious things 🙏🏻 pic.twitter.com/yoaFXEkmUh