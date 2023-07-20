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BBC

إعصار شديد يدمر شركة فايزر للأدوية في أمريكا (فيديو)

08:57 م الخميس 20 يوليه 2023

إعصار شديد يدمر شركة فايزر

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وكالات

أعلنت شركة "فايزر" أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأميركية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت.

وأظهرت مقاطع فيديو على "تويتر" تعرض مصنع "فايزر" للإعصار المدمر، مما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.

وأكدت الشركة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة"، مشيرة إلى "تقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف إنتاج الأدوية واللقاحات".

ووفقا لـ"فايزر"، فإن الموقع واحد من أكبر منشآت صناعة الأدوية في العالم، ويتم فيه إنتاج ما يقرب من 25 بالمئة من جميع مواد الحقن المستخدمة في المستشفيات الأمريكية.

والمنتجات التي تحضر في المصنع، تشمل أدوية التخدير والتسكين ومضادات العدوى وغيرها.

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