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BBC

الرئيس الصيني يستقبل السياسي الأمريكي صاحب الـ100 زيارة في بكين

11:30 ص الخميس 20 يوليو 2023

الرئيس الصيني شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)

استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في بكين في أول لقاء بينهما في العاصمة الصينية منذ أربعة أعوام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني سوف يلتقى بكسينجر في دار دياويوتاى للضيافة اليوم الخميس.

ويذكر أن كيسنجر زار الصين أكثر من 100 مرة منذ عام 1971 عندما ساعد في" تخفيف التوترات"بين الصين وأمريكا، وفقا لمقطع فيديو وبيان أذاعته شبكة تلفزيون الصين .

ويزور كيسنجر، الذي يعد " صديقا قديما" لبكين، وهي الكلمة التي تكررت في الفيديو، الصين في نفس الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على استقرار العلاقات الدبلوماسية .

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شي جين بينج الرئيس الصيني بكين هنري كيسنجر

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