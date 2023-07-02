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روسيا تتوعد بالرد المناسب على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي

03:55 م الأحد 02 يوليه 2023

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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(وكالات)

قال مصدر في الخارجية الروسية، معلقا لمراسل "نوفوستي" على قرار رومانيا تقليص التمثيل الروسي في هذه الدولة، إن الوزارة سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأضاف المصدر: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب على هذا القرار".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست، غادروا رومانيا.

ويشار إلى أن سلطات رومانيا، قررت في وقت سابق تقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي في البلاد. وأفادت صحيفة "زيير" الرومانية بأن 40 موظفا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا على متن طائرة أرسلت خصيصا لنقلهم.

وأكدت وزارة الخارجية الرومانية، أن هذا الإجراء يعكس تنفيذ الجانب الروماني خلال الفترة المحددة، الإجراءات المماثلة التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

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الخارجية الروسية مراسل نوفوستي رومانيا تقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي

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