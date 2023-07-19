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الكرملين: بوتين يشارك في قمة بريكس عبر الفيديو كونفرنس

06:35 م الأربعاء 19 يوليو 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ)

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركة في قمة بريكس في جنوب أفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات اليوم الأربعاء نقلتها وكالة نوفوستي، أن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" ستكون "مشاركة كاملة"، وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر القمة على رأس الوفد الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس"، وذلك "باتفاق متبادل"، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف.

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