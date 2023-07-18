بايدن يؤكد للرئيس الإسرائيلي التزام واشنطن بأمن تل أبيب
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بأمن الدولة الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي لنظيره الإسرائيلي إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
ويزور هرتسوغ واشنطن في وقت يستعد فيه المشرعون الإسرائيليون، بدعم من الائتلاف اليميني المتشدد الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإقرار مشاريع قوانين تتعلق بتعديلات قضائية محل خلاف، وهي التعديلات التي أثارت احتجاجات كبيرة.
وفي السياق، قال هرتسوغ إن إسرائيل تخوض نقاشا مجتمعيا ساخنا لكن ديمقراطيتها قوية ومتينة.
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