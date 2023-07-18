مظاهرة في جنين للتنديد بـ"الاعتقالات السياسية" التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية

القدس - (بي بي سي)

شارك المئات من الفلسطينيين في مخيم جنين، مساء أمس الاثنين، في المسيرة التي دعت لها "كتيبة جنين" التابعة للجهاد الإسلامي، تنديداً بما وصفتها بالاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وشهدت مراكز المدن في الضفة الغربية مساء أمس استنفارا أمنيا شديدا من قبل الأجهزة الأمنية، تحسُّبا من انطلاق المسيرات التي دعت لها كتيبة جنين، احتجاجاً على اعتقال خمسة من عناصر كتيبة جبع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

ونفى محافظ جنين أكرم الرجوب، مزاعم اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لشبان على خلفية سياسية أو بسبب أمنية، وقال إن الاعتقالات تمت على خلفية حرق مركز شرطة جبع بداية الشهر الجاري.