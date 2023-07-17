بعد إنهاء اتفاق الحبوب.. موسكو تعيد نظام "منطقة خطرة" شمال غرب البحر الأسود

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو أعادت نظام "منطقة خطرة" بشكل مؤقت في شمال غرب البحر الأسود، مشيرة إلى أنها سحبت ضمانات سلامة الملاحة وأغلقت الممر الإنساني البحري في البحر الأسود.

وأكدت الخارجية الروسية، على وقف مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رفضها تمديد اتفاق الحبوب.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.