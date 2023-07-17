بشار الأسد ينهي استدعاء عناصر الاحتياط إلى الجيش
وكالات
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين أمرًا إداريًا، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس السوري أصدر أمرًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وفقًا لما يلي: "صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمنا".
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