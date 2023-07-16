أوكرانيا تنفي محاولتها اغتيال صحفيتين بارزتين روسيتين

موسكو/كييف - (د ب أ):

نفت أوكرانيا الاتهامات الروسية ضدها، بشأن محاولة اغتيال شخصيتين من ممثلي الإعلام البارزين في موسكو.

وقال ميتشايلو بودولياك، مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، على محطة "يونيتي تي في" في كييف، إن مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير محطة "آر تي" التلفزيونية الحكومية، والمذيعة كسنيا سوبتشاك، قالتا فيما يخص الاتهامات الأوكرانية، إنهما لا صلة لهما بالموضوع.

وأوضح بودولياك أنهما "ليس لهما أي تأثير على أي شيء. إنهما لا يلعبان دورا اليوم فيما يحدث، ولا في سياق الحرب ككل، ولا في سياق فقدان روسيا لمكانتها في الإطار العالمي".

ومن جانبه، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه أحبط محاولة لاغتيال سيمونيان وسوبتشاك، واعتقل أمس الأول الجمعة سبعة مشتبه بهم، بينهم عدد من القُصّر.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن جهاز المخابرات الأوكراني دفع أموالا لشخص روسي من النازيين الجدد لقتل سيمونيان، المؤيدة القوية للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، إلى جانب سوبتشاك، المعارضة للحرب.