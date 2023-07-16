نتنياهو يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

تل أبيب - (أ ف ب)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى الأحد وهو في "حالة ممتازة" بعد ليلة قضاها هناك بسبب شعوره بدوار، وذلك على ما أفاد المستشفى ومكتبه.

ونقل نتنياهو (73 عاما) بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب بعد أن أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

بحسب رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الإسرائيلي عامين سيغيف أجرى نتنياهو ليل السبت الأحد "سلسلة من الفحوص وهو في حالة ممتازة".

وقال سيغيف في فيديو "بعد جميع الفحوص التي أجريت. تبين أن الجفاف سبب دخول (نتنياهو) المستشفى".

واوضح رئيس القسم أنه تم وضع "جهاز هولتر تحت الجلد" بهدف "مواصلة المراقبة المنتظمة" لقلب نتنياهو.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أنه "غادر مستشفى شيبا".

نتنياهو الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، يرأس ائتلافاً يمينياً متشدّداً، وأدّى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ يناير.

كذلك، يحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

وفي أكتوبر، نُقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه في ذلك الحين إنّه شعر بتوعّك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.