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رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

11:13 ص الأحد 16 يوليه 2023
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)


توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى دمشق في زيارة رسمية.

وقالت الحكومة العراقية ، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إن السوداني غادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية.

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محمد شياع السوداني سوريا بغداد رئيس الحكومة العراقية

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