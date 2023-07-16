رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية
بغداد - (د ب أ)
توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى دمشق في زيارة رسمية.
وقالت الحكومة العراقية ، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إن السوداني غادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية.
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