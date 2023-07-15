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BBC

نتنياهو يقدم نصيحة بعد دخوله المستشفى (فيديو)

09:37 م السبت 15 يوليه 2023
نتنياهو يقدم نصيحة بعد دخوله المستشفى (فيديو)

نتنياهو

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وكالات

ظهر بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو ليوضح تفاصيل ما حدث، معترفا بارتكاب خطأ أثر على صحته.

وقال نتنياهو اليوم السبت، بعد نقله إلى المستشفى"إنه بحالة جيدة جدا".

وأضاف نتنياهو فى رسالة فيديو من المستشفى إنه "تعرض لأشعة الشمس في اليوم السابق دون تناول ماء أو وضع غطاء على الرأس".

وقال بنيامين نتانياهو: "بالأمس قضيت اليوم مع زوجتي في بحيرة طبريا تحت أشعة الشمس من دون قبعة ولا ماء. إنها ليست فكرة جيدة".

وقال نتنياهو: "أشكر الرب، أنا بحالة جيدة جدا".

وظهر من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".

وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، تعاني إسرائيل حاليا من موجة حر عالية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم عن نقل نتنياهو إلى مستشفى بالقرب من تل أبيب.

وأضاف المكتب أن نتنياهو في حالة مستقرة ويجري فحصه.

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