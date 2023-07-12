مجموعة السبع تتعهد تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا في مواجهة روسيا

وكالات

تعهدت مجموعة السبع اليوم الأربعاء بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" إلى أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقدم أعضاء مجموعة السبع الأربعاء خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وردًا على ذلك، اعتبر الكرملين أن الضمانات الأمنية من القوى الغربية ستؤدي إلى "تقويض أمن روسيا وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات".