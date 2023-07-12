أعضاء الناتو يرفضون دعوة زيلينسكي لتحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا

فيلنيوس - (بي بي سي)

يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة حلف الناتو.

ورغم إعلان قادة الحلف أن مستقبل أوكرانيا يكمن داخل الكتلة فإنهم رفضوا مطالبة زيلينسكي وضع جدول زمني للعضوية.

ويأتي لقاء زيلينسكي مع زعماء الناتو في اليوم الثاني من قمة الحلف في فيلنيوس في ليتوانيا لحضور افتتاح مجلس أوكرانيا والناتو، وهو هيئة أنشئت لتحسين العلاقات بين كييف وحلف شمال الأطلسي الذي يضم 31 دولة.

وسيلتقي زيلينسكي على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة والذخيرة، والمزيد من الدعم الأمني طويل الأمد ويشمل أسلحة متطورة وتدريبًا عسكريًا.

وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله لأن الناتو لم يعرض جدولا زمنيا للعضوية.

لكن ما هي شروط الانضمام إلى الناتو؟

قال الناتو إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف خلال الحرب مع روسيا. وأكدوا أيضا أن هذا لن يحدث تلقائيا بعد انتهاء الحرب، إذ على كييف أن تقدم إلى الناتو رؤية واضحة بشأن قدرة القوات الأوكرانية على العمل مع قوات الناتو، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية وأمنية.

ويؤيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية انضمام أوكرانيا السريع إلى الحلف، بينما لا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا أكثر حذراً، إذ تخشى أن يجر تسرع الحلف في ضم كييف إلى صراع مباشر مع روسيا.