أوكرانيا تسعى لتهدئة المخاوف بشأن استخدام الذخيرة العنقودية

برلين - (د ب ا)

حاول سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكيف تهدئة المخاوف بشأن استخدام الذخيرة العنقودية في الحرب مع روسيا.

وقال في حوار مع شبكة "زد دي اف" الألمانية اليوم الاثنين إن هناك خطة. وأضاف: "أولا، لن نستخدم الذخيرة العنقودية في أراضي روسيا، ثانيا لن تستخدمها ضد المنشآت المدنية". وسوف يتم إعطاء أولوية بالنسبة لإزالة الألغام للمناطق التي يتم قصفها بالذخائر العنقودية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا. ويشار إلى أن دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن بينها ألمانيا قد حظرت استخدام هذه الأسلحة الخطيرة بموجب اتفاقية دولية.