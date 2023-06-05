وزير الدفاع الأمريكي: مهتمون بمشاركة التكنولوجيا الدفاعية مع الهند
نيودلهي - (د ب ا)
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تهتم بصورة متزايدة بمشاركة التكنولوجيا الدفاعية مع الهند.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوستن قال للصحفيين في نيودلهي" نحن مازالنا حريصون للغاية بشأن حماية تكنولوجيتنا، ونشارك التكنولوجيا فقط مع الدول التي نؤمن بها ونثق فيها".
وتأتي هذه التصريحات عقب أن وقع أوستن ونظيره الهندي راجناث سينج خريطة طريق لاتفاق تعاون في مجال الدفاع والتكنولوجيا.
قال أوستن إن خريطة الطريق يمكن أن تتضمن مقترحات معينة لمنح الهند تكنولوجيا متقدمة، ودعم خطط التحديث الدفاعية للهند.
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