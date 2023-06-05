إعلان

BBC

وزير الدفاع الأمريكي: مهتمون بمشاركة التكنولوجيا الدفاعية مع الهند

01:37 م الإثنين 05 يونيو 2023
وزير الدفاع الأمريكي: مهتمون بمشاركة التكنولوجيا الدفاعية مع الهند

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيودلهي - (د ب ا)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تهتم بصورة متزايدة بمشاركة التكنولوجيا الدفاعية مع الهند.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوستن قال للصحفيين في نيودلهي" نحن مازالنا حريصون للغاية بشأن حماية تكنولوجيتنا، ونشارك التكنولوجيا فقط مع الدول التي نؤمن بها ونثق فيها".

وتأتي هذه التصريحات عقب أن وقع أوستن ونظيره الهندي راجناث سينج خريطة طريق لاتفاق تعاون في مجال الدفاع والتكنولوجيا.

قال أوستن إن خريطة الطريق يمكن أن تتضمن مقترحات معينة لمنح الهند تكنولوجيا متقدمة، ودعم خطط التحديث الدفاعية للهند.

سوق مصراوى

لويد أوستن قال وزير الدفاع الأمريك التكنولوجيا الدفاعية مع الهند مشاركة التكنولوجيا مع الهند

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بالفيديو.. تركت طفليها في سيارة من أجل سرقة فحدثت "الفاجعة"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

**الطقس: عاصفة رملية جديدة لمدة 3 أيام.. والأرصاد تحذر وتعلن التفاصيل