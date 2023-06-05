إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية مجددا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين في خمس مناطق في أوكرانيا هي سومي وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وميكولايف، وكذلك أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة كييف، وذلك وفقا لبيانات الخرائط على الانترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أنه، وفقا لخرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، تم إعلان حالة التأهب في تلك المناطق في الساعة 15ر8 صباحا بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تم إعلان حالة التأهب الجوي في سومي وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك، وتم إلغاؤها بعد مرور بعض الوقت.

كانت هجمات الجيش الروسي التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف جسر شبه جزيرة القرم، الذي حملت السلطات الروسية مسؤوليته على الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد.