وزير الخارجية العراقي: نعمل مع سوريا في الملف الإنساني ودعم النازحين

بغداد - (د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد دعم بلاده لسوريا و العمل معها من أجل الملف الإنساني ودعم النازحين.

وقال الوزير حسين ، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد الذي يزور العراق حاليا: "علاقاتنا عميقة وندعم الشعب السوري وسعداء بعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وذكر أن الحكومة العراقية "تعمل باتجاه الملف الإنساني والنازحين ومكافحة المخدرات وسنشارك في مؤتمر بروكسل لمناقشة الوضع في سوريا".

بدوره ، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التطلع إلى أفضل العلاقات مع العراق وتعزيز أواصر العمل المشترك في جميع المجالات.

ودعا إلى "ضرورة تعاون العراق وسوريا من أجل إنهاء العقوبات الاقتصادية على سوريا" ، معربا عن تطلع بلاده إلى علاقات استراتيجية مع العراق ومواجهة التحديات.

وسيجري وزير الخارجية السوري سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة والبرلمان وقادة الفعاليات السياسية.