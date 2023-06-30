إثيوبيا تطلب رسميا الانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية

(بي بي سي)

طلبت إثيوبيا رسميا الانضمام إلى تحالف بريكس. وهو تحالف يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وهو المقابل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وتمثل ريكس حاليا نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 في المئة من سكان العالم.

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في الحصول على رد إيجابي.

والاقتصاد الإثيوبي هو أحد أكبر اقتصادات أفريقيا لكن الحرب والجفاف ساهم في السنوات السابقة لتراجع مكانتها.

وقالت مجموعة بريكس إنها تلقت طلبات من عشرات الدول للانضمام، بما في ذلك عدد قليل من الدول الأفريقية.