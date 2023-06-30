إثيوبيا تطلب رسميا الانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية
(بي بي سي)
طلبت إثيوبيا رسميا الانضمام إلى تحالف بريكس. وهو تحالف يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وهو المقابل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وتمثل ريكس حاليا نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 في المئة من سكان العالم.
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في الحصول على رد إيجابي.
والاقتصاد الإثيوبي هو أحد أكبر اقتصادات أفريقيا لكن الحرب والجفاف ساهم في السنوات السابقة لتراجع مكانتها.
وقالت مجموعة بريكس إنها تلقت طلبات من عشرات الدول للانضمام، بما في ذلك عدد قليل من الدول الأفريقية.
سوق مصراوى
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أسهل طريقة لكيك الكريم كراميل البارد بدون فرنتفاصيل
-
أحدث صيحات من الستائر لتجديد منزلك بأسعار تبدأ من 140 جنيهاتفاصيل
-
لماذا يحتاج كل بيت الإير فراير؟ مميزاتها وأفضل أنواعها بخصومات تصلتفاصيل
-
لتجربة تنظيف منزلية سهلة وممتعة.. أفضل الأدوات بأسعار تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: