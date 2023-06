موقف محرج لبايدن على الهواء مباشرة مع مذيعة أمريكية (فيديو)

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرف "غريب" للرئيس الأمريكي، جو بايدن مع مذيعة خلال مقابلة على الهواء مباشرة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول من مقابلة بايدن على قناة MSNBC وقوف بايدن ومصافحة المذيعة قبل النهوض والخروج من الاستديو.

The president wander off the set of MSNBC in the middle of a interview. Joe Biden need to step down. pic.twitter.com/rinD0malrY