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BBC

موقف محرج لبايدن على الهواء مباشرة مع مذيعة أمريكية (فيديو)

10:39 ص الجمعة 30 يونيو 2023

جو بايدن

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرف "غريب" للرئيس الأمريكي، جو بايدن مع مذيعة خلال مقابلة على الهواء مباشرة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول من مقابلة بايدن على قناة MSNBC وقوف بايدن ومصافحة المذيعة قبل النهوض والخروج من الاستديو.

ويذكر أن مقطع الفيديو المتداول يأتي بعد يوم من "زلة لسان" للرئيس الأمريكي بتصريح قال فيه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلا من غزو أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الرئيس الأمريكي بزلة لسان حيث أدلى بكلمة في مارس الماضي، أمام البرلمان الكندي حيا فيها الصين عوضا عن كندا، حيث قال وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا - (ضحك) - يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن أتطرق إلى ذلك بعد".

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