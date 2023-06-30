موقف محرج لبايدن على الهواء مباشرة مع مذيعة أمريكية (فيديو)
وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرف "غريب" للرئيس الأمريكي، جو بايدن مع مذيعة خلال مقابلة على الهواء مباشرة.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول من مقابلة بايدن على قناة MSNBC وقوف بايدن ومصافحة المذيعة قبل النهوض والخروج من الاستديو.
The president wander off the set of MSNBC in the middle of a interview. Joe Biden need to step down. pic.twitter.com/rinD0malrY— Don Salmon (@dijoni) June 30, 2023
ويذكر أن مقطع الفيديو المتداول يأتي بعد يوم من "زلة لسان" للرئيس الأمريكي بتصريح قال فيه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلا من غزو أوكرانيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الرئيس الأمريكي بزلة لسان حيث أدلى بكلمة في مارس الماضي، أمام البرلمان الكندي حيا فيها الصين عوضا عن كندا، حيث قال وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا - (ضحك) - يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن أتطرق إلى ذلك بعد".
- بايدن خلال اليومين اللي فاتت :— The President (@0President) June 30, 2023
🎥 1 : قام من كرسيه و سلم على المذيعة قبل لا يطلع المخرج للفاصل .
🎥 2 : تم سؤاله عن وضع بوتين فـ جاوب :
" أعتقد بأنه يخسر الحرب في العراق "
Uncle Joe 😞 pic.twitter.com/uecW1s4Zp7
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