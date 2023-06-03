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BBC

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: هزة أرضية بقوة 5.9 في منطقة عدن

11:43 ص السبت 03 يونيو 2023
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: هزة أرضية بقوة 5.9 في منطقة عدن

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وكالات

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز منطقة خليج عدن.

وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال، يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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