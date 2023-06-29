سوريا: جريمة التطاول على القرآن تتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان
دمشق - (د ب أ)
أدانت سوريا بأشد العبارات العمل "المشين" بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة عيد الأضحى المبارك من قبل أحد المتطرفين بإذن وموافقة الحكومة السويدية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم الخميس عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العمل المشين بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة أقدس الأيام عند ملايين المسلمين من قبل أحد المتطرفين بإذن وموافقة الحكومة السويدية".
وتابع المصدر"إن هذه الجريمة عدا عن كونها تمس مشاعر ملايين المسلمين وتتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان، فإنها توضح بشكل لا لُبس فيه المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية،والنفاق وكذب القيم التي تدعيها، والتي لم يصل إليها أعتى الجماعات تطرفاً وبعداً عن القيم الإنسانية والروحية".
وأضاف المصدر"إن على حكومات الغرب، التي تعاني من عقدة التفوق الحضاري، التوقف عن نشر وتأجيج مشاعر الكراهية بين الشعوب، وأن تعلم بأن حرية البعض تتوقف عند حدود حرية الآخرين واحترام مشاعرهم، وبالتالي فإنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تبرير جريمتها بالاعتداء على القرآن الكريم".
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