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BBC

زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل بصراع مجمد مع روسيا

02:57 م الأربعاء 28 يونيو 2023

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ):

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسكي، خلال خطاب متلفز، في برلمان بلاده أن بلاده لن تقبل بأن تتحول الحرب إلى أي نوع من الصراع المجمد مع روسيا.

وأكد زيلينسكي مجددا رؤيته بأن الفوز يعني تحرير جميع أراضي أوكرانيا وطرد جميع الجنود والمرتزقة الروس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع أن فوز أوكرانيا يعني جلب الأمن والسلام والاستقرار في دول مثل مولدوفا وجورجيا وبيلاروس.

وحث زيلينسكي حلف شمال الأطلسي(ناتو) على الكف عن "الالتفات "اإلى الكرملين، في اتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا.

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