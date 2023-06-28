أول ملعب لكأس العالم يُستخدم لأداء "صلاة العيد"

الدوحة - (د ب أ):

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في استاد المدينة التعليمية، الذي اعتمدته مؤسسة قطر، بدءا من هذا العيد، ليكون الموقع الدائم لإقامة صلاة عيدي الفطر والأضحى المباركين، أخذا بعين الاعتبار سعته الكبيرة ومستويات الراحة والأمان التي يوفرها للمصلين والزوار.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأربعاء، وقع الاختيار على إقامة صلاة عيد الأضحى في هذا الاستاد المونديالي، على خلفية الإقبال الكبير للمصلين لأداء صلاة عيد الفطر الماضي.

وعقب صلاة عيد الأضحى، أقيمت العديد من الفعاليات الممتعة والملائمة لجميع الأعمار، لا سيما الأطفال، حيث تضمنت فقرات في الرسم على الوجه والألعاب والعديد من الأنشطة المسلية الأخرى، إلى جانب الاستمتاع بالأطعمة والمرطبات التي جرى توفيرها بهذه المناسبة.