إصابة أكثر من 1000 شخص جراء عواصف ترابية في إيران

طهران - (بي بي سي)



ضربت عاصفة ترابية كبيرة جنوب شرق إيران. وشهد إقليم سيستان وبلوشستان منذ عدة أيام رياحًا تجاوزت سرعتها 100 كم في الساعة أدت إلى ظهور سحب من الغبار أثرت على خمس من المدن الرئيسية في المنطقة.

وتضرر بفعل تلك العواصف سكان تلك المناطق ونقل أكثر من ألف شخص إلى المستشفى.

ويقول خبراء المناخ إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب نقص المعدات اللازمة لإدارة الكوارث.