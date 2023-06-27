إصابة أكثر من 1000 شخص جراء عواصف ترابية في إيران
طهران - (بي بي سي)
ضربت عاصفة ترابية كبيرة جنوب شرق إيران. وشهد إقليم سيستان وبلوشستان منذ عدة أيام رياحًا تجاوزت سرعتها 100 كم في الساعة أدت إلى ظهور سحب من الغبار أثرت على خمس من المدن الرئيسية في المنطقة.
وتضرر بفعل تلك العواصف سكان تلك المناطق ونقل أكثر من ألف شخص إلى المستشفى.
ويقول خبراء المناخ إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب نقص المعدات اللازمة لإدارة الكوارث.
سوق مصراوى
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الميكرويف 2023 بأسعار تبدأ من 2999 جنيهاتفاصيل
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
منها صنع البطاطس البيوريه والمكرونة فوائد أخرى للغلاية الكهربائيةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: