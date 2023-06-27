خبيرة أممية تنتقد المعاملة "غير الإنسانية" لمعتقلي جوانتنامو

(دويتشه فيله)

انتقدت خبيرة في الأمم المتحدة يوم الاثنين معاملة الحكومة الأمريكية للسجناء المتبقين في معتقل خليج جوانتنامو سيئ السمعة، واصفة إياها بـ "القاسية وغير الإنسانية والمهينة". وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين الاثنين في نيويورك "لاحظت أنه بعد عقدين من الاحتجاز، أصبحت معاناة المحتجزين عميقة، وهي مستمرة".

ودعت إلى إغلاق المعتقل الذي أقامه الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لاحتجاز إرهابيين مشتبه بهم دون محاكمة.

وأراد خليفة بوش، باراك أوباما، إغلاقه، لكنه فشل بسبب المعارضة في الكونغرس الأمريكي، بينما أراد الرئيس السابق دونالد ترامب إبقاء المعتقل مفتوحا. ويريد الرئيس الحالي جو بايدن إغلاقه، لكن النقاد يقولون إنه لم يتخذ خطوات ذات مغزى للقيام بذلك.

ولا يزال ثلاثون رجلا محتجزين هناك. ومرّ على المعتقل وفق تقديرات إعلامية نحو 800 معتقلاً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ني أولاين أول مقررة خاصة للأمم المتحدة تزور مركز الاحتجاز، بعد حصولها على إذن من الولايات المتحدة. وشكرت واشنطن على الموافقة وقالت إنها منحت حق الوصول الكامل إلى الموقع.

وأصدرت ني أولان تقريرا الاثنين قالت فيه إن "تحسينات كبيرة في ظروف الحبس" قد تم إجراؤها منذ تفتيشات الأمم المتحدة السابقة.

لكن التقرير انتقد المراقبة شبه المستمرة والاستخدام غير المبرر للقيود وغيرها من إجراءات التشغيل التعسفية غير المتوافقة مع حقوق الإنسان.