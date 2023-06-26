أمير قطر والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة - (د ب أ)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في روسيا .

ووفق وكالة الأنباء القطرية( قنا) اليوم أكد الأمير تميم موقف دولة قطر الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ميدانيا.

وجدد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات.