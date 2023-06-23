وزير هندي: العلاقات بين واشنطن ونيودلهي ستشكل مستقبل التكنولوجيا

نيودلهي - (د ب أ):

قال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي راجيف تشاندراسيخار اليوم الجمعة إن الإعلانات الكبرى من جانب شركات مثل ميكرون وأبلايد ماتريالز ولام ريسيرتش، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة ستوفر ما يقدر بنحو 80 ألف وظيفة، وتؤكد عزم الدولتين على تشكيل مستقبل التكنولوجيا.

ووفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الجمعة ، وصفت وزارة الدولة للالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، إعلانات ميكرون تكنولوجي وأبلايد ماتريالز ولام ريسيرتش باعتبارها "مرحلة مهمة وذات معنى" و"قطعة مركزية" في نمو النظام البيئي لأشباه الموصلات في البلاد.

وأضاف تشاندراسخار أن "القرارات الاستثمارية الثلاث تلك ستوفر 80 ألف وظيفة كحد أدنى، بشكل مباشر في تقديراتي، ويمكن أن ترتفع الأرقام أكثر من ذلك بشكل غير مباشر. إضافة إلى ذلك، ستكون حافزا للنظام البيئي للالكترونيات وأشباه الموصلات على نحو شامل ".