فرنسا والصين توقعان اتفاقيات في قطاعات الفضاء والطيران والطاقة النووية
باريس - (د ب ا):
وقعت الصين وفرنسا اتفاقيات تعاون في قطاعات الطيران وأبحاث الفضاء والطاقة النووية في باريس اليوم الخميس ،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وشهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ونظيرته الفرنسية اليزابيث بورن التوقيع على الاتفاقيات، وفقا لماذكرته شينخوا بدون تقديم تفاصيل عن الاتفاقيات .
وقالت شينخوا إن لي أبلغ بورن أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا بشان قضايا الدين العالمي والحبوب وتغير المناخ. ولم تعط الوكالة مزيدا من الايضاحات.
وصرح لي ان الصين مستعدة لتقوية التعاون في السياسة الكلية مع الاتحاد الأوروبي لتهيئة الظروف لتعاون طويل المدى ومستقر،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتابع أن الصين تسعى أيضا للعمل مع فرنسا لتوسيع الوصول للأسواق على نحو مشترك والتعاون في التنمية الخضراء والابتكار التكنولوجي والتجارة الرقمية .
سوق مصراوى
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
فيديو قد يعجبك: