فرنسا والصين توقعان اتفاقيات في قطاعات الفضاء والطيران والطاقة النووية

باريس - (د ب ا):

وقعت الصين وفرنسا اتفاقيات تعاون في قطاعات الطيران وأبحاث الفضاء والطاقة النووية في باريس اليوم الخميس ،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ونظيرته الفرنسية اليزابيث بورن التوقيع على الاتفاقيات، وفقا لماذكرته شينخوا بدون تقديم تفاصيل عن الاتفاقيات .

وقالت شينخوا إن لي أبلغ بورن أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا بشان قضايا الدين العالمي والحبوب وتغير المناخ. ولم تعط الوكالة مزيدا من الايضاحات.

وصرح لي ان الصين مستعدة لتقوية التعاون في السياسة الكلية مع الاتحاد الأوروبي لتهيئة الظروف لتعاون طويل المدى ومستقر،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن الصين تسعى أيضا للعمل مع فرنسا لتوسيع الوصول للأسواق على نحو مشترك والتعاون في التنمية الخضراء والابتكار التكنولوجي والتجارة الرقمية .