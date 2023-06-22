المجر تستعد لرفع القيود على أسعار السلع الأساسية

بودابست - (د ب أ):

تعتزم حكومة المجر إلغاء الحدود القصوى التي فرضتها لأسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي والتي اعتبرها البنك المركزي المجري سببا في ارتفاع أسعار بعض السلع في المجر بوتيرة سريعة للغاية.

وقال جيرجلي جولياس وزير شؤون مجلس الوزراء المجري في إيجاز صحفي اليوم الخميس إن الحكومة ستلغي قيود الأسعار اعتبارا من أول أغسطس المقبل، على أساس توقع تراجع سريع للتضخم في المجر.

كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد دافع عن وضع حد أقصى لأسعار سلع مثل السكر والدقيق، كدليل على فوائد التدخل السياسي في السوق في أوقات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

لكن المنتقدين ومنهم محافظ البنك المركزي المجري جيورجي ماتولكسي قالوا إن هذه الإجراءات كانت جزءا من سلسلة "أخطاء استراتيجية" أدت إلى تفاقم ركود الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم ووصول أسعار الفائدة في المجر لتصبح الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.

وفي ديسمبر الماضي ألغت الحكومة المجرية الحد الأقصى لأسعار الوقود بعد أن أدت إلى نقص شديد في المعروض في الأسواق مما هدد بتوقف النشاط الاقتصادي.