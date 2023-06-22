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BBC

بعد 12 سنة زواج.. رجل يدفع نفقة زوجته فكة- فيديو

02:00 م الخميس 22 يونيو 2023
بعد 12 سنة زواج.. رجل يدفع نفقة زوجته فكة- فيديو

رجل يدفع نفقة زوجته فراطة صورة من الفيديو

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(وكالات)

وثق فيديو متداول لهندي من ولاية راجستان حكم القاضي عليه بدفع نفقة طليقته وتسليمها 55,000 روبية (671 دولارا).

وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.

وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.

وقد أمرت المحكمة الزوج بإحصاء كل هذه القطع النقدية بإعداد أكياس يضم كل واحد ألف روبية، على أن يتم احتساب هذه العملات في 26 يونيو.

وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاما، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الزوجين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.

سوق مصراوى

بعد زواج دام 12 عام هندي من ولاية راجستان يدفع نفقة زوجته فراطة عملات معدنية وزنها ربع طن

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