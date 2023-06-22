بعد 12 سنة زواج.. رجل يدفع نفقة زوجته فكة- فيديو
(وكالات)
وثق فيديو متداول لهندي من ولاية راجستان حكم القاضي عليه بدفع نفقة طليقته وتسليمها 55,000 روبية (671 دولارا).
وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.
هندي من ولاية راجستان حكم القاضي ضده بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (2500 ريال)— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 21, 2023
عندما حان يوم التسليم أتى ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن (280 كيلوغرام) وستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.pic.twitter.com/bceWgsfwf2
وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.
وقد أمرت المحكمة الزوج بإحصاء كل هذه القطع النقدية بإعداد أكياس يضم كل واحد ألف روبية، على أن يتم احتساب هذه العملات في 26 يونيو.
وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاما، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الزوجين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.
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