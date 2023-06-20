50 مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

كشفت خطط جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستحصل على 50 مليار يورو (54.65 مليار دولار) في شكل قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2024-2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المساعدة المالية تستهدف توفير منظور وإمكانية للتنبؤ لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين إن حزمة المساعدات طويلة الأجل ستسمح للاتحاد الأوروبي بتكييف "الدعم المالي وفقا لتطور الوضع على الأرض" لأن حرب روسيا في أوكرانيا "تتطلب أقصى قدر من المرونة" من بروكسل.

وقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية تبلغ قيمتها نحو 70 مليار يورو، وذلك بحسب بيانات المفوضية.

ويخضع الدعم المالي الجديد لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والبرلمان الأوروبي.