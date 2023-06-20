في اليوم العالمي للاجئين.. تقرير إحصائي: أكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني

رام الله - (د ب أ)



قال تقرير إحصائي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4ر6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، لا يزالون يعانون اللجوء.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، أن 4ر28% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبحسب التقرير، تتوزع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بواقع 10 مخيمات في الأردن، وتسعة مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، وثمانية مخيمات في قطاع غزة.

وذكر التقرير أنه "تم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في عام 1948 (حين قيام دولة إسرائيل) ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب يونيو 1967"،

وأفاد بأن عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام 2021 بلغ حوالي 14 مليون نسمة "ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية".

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان الفلسطينيين بلغ نهاية 2021 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" 2ر3 مليون نسمة، وحوالي 1ر2 مليون نسمة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمدينة القدس بلغ عدد السكان الفلسطينيين حوالي 477 ألف نسمة في نهاية العام 2021، منهم حوالي 65% (حوالي 308 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس التي ضمتها إسرائيل إليها عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وبناء على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون 9ر49 % من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 1ر50 % من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية ل"فلسطين التاريخية".