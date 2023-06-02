مقتل امرأتين في منطقة روسية على الحدود مع أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

لقيت امرأتان حتفهما في قصف بمنطقة بيلجورود الروسية، على الحدود مع أوكرانيا.

وقال محافظ المنطقة فياشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن المرأتين كانتا بالقرب من بلدة شيبيكينو عندما أصابت شظايا السيارة التي كانت تقلهما.

وأضاف أن الجهات المعنية نقلت رجلين إلى المستشفى بعدما لحقت بهما إصابات خطيرة، وألقى باللائمة على الجيش الأوكراني في الهجمات.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التصريحات من مصدر مستقل.