الكرملين: محمد بن زايد سيلتقي بوتين في سانت بطرسبرغ الجمعة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد لقاء مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وسيناقش الجانبان أوجه التعاون بين بلديهما، حسبما نقلت الوكالة عن المساعد في الكرملين، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف: "سيصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة سانت بطرسبرغ في 16 يونيو، وسيعقد اللقاء مع الرئيس بوتين في الصباح".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المحادثات "ستغطي القضايا المتعلقة بعمل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، وتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام".

وتابع أوشاكوف قائلا: "ستتم مناقشة المشاكل الإقليمية والدولية أيضا".

وبحسب مساعد الكرملين، فإن الاجتماع سيعقد قبل فترة وجيزة من الجلسة العامة لـSPIEF. وبحسب موقع المنتدى، من المقرر أن تبدأ الجلسة الكاملة الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وأشار أوشاكوف إلى أن "المكانة الفخرية للضيف الرئيسي لمنتدى SPIEF هذا العام تعود لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وفقا لتاس.

وقال المسؤول الروسي إن وفدا إماراتيا كبيرا يضم عددا من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال سيزور سانت بطرسبرغ، وسيكون على رأسه حاكم رأس الخيمة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفقا للوكالة الروسية.

وكان آخر لقاء جمع بين الشيخ محمد بن زايد وبوتين في أواخر عام 2022.