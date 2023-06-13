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BBC

ترامب يصل إلى ميامي للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية

09:05 م الثلاثاء 13 يونيو 2023
ترامب يصل إلى ميامي للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية

محاكمة دونالد ترامب

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وكالات

يقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في ميامي حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددا بمقعد البيت الأبيض.

وقال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي قادما من منزله الصيفي في نيوجيرزي الإثنين "لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدا".

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء، أمام محكمة في ميامي.

والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى داره في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

ومن المتوقع أن ينفي 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها.

ويتهم أيضا بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

وليست تلك المتاعب القانونية الوحيدة للرئيس السابق، إذ يتهم بالاحتيال المالي في نيويورك في قضية من المقرر أن تبدأ جلساتها في مارس القادم.

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