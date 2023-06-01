البرلمان الأوروبي يشكك في جدارة المجر لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

شكك البرلمان الأوروبي في جدارة المجر لتولي الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي العام المقبل.

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي بنسبة كبيرة قرارا اليوم الخميس أعرب عن مخاوف بشأن ما إذا كانت المجر قادرة على القيام بهذه المهمة في ظل الخلافات بشأن أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي المجمدة وقرارات من التكتل بشأن انتهاك المجر الآخد في الازدياد للحقوق الأساسية.

ومن المقرر أن تتولى المجر الرئاسة الدورية للتكتل من يوليو إلى ديسمبر 2024.

ويجمد الاتحاد الأوروبي حاليا حوالي 30 مليار يورو (حوالي 28 مليار دولار) من الأموال المخصصة للمجر، من بينها 12 مليار يورو كمساعدات وقروض تفضيلية من صندوق التكتل للتعافي من آثار فيروس كورونا.

ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن الهيئات القضائية والإشرافية في المجر ليست مستقلة بما يكفي عن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان من أجل ضمان استغلال أموال الاتحاد الأوروبي بطريقة مناسبة.

ووفقا لقرار البرلمان، تردت سيادة القانون في المجر بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، تمت الموافقة على بعض القوانين دون رقابة كافية من البرلمان.

ويطالب البرلمان الأوروبي دول التكتل بالعثور على "حل ملائم"، مضيفا أنه سيضطر إلى التدخل لاتخاذ الإجراءات الملائمة ما لم يحدث ذلك.