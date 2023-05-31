مقتل 6 وإصابة 9 في حادث مروري بأفغانستان
كابول - (د ب أ):
لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون فى حادث مرورى وقع بإقليم كابيسا في شمال شرق أفغانستان صباح اليوم الاربعاء، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.
وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية بأن القتلى بينهم طفل، كما أصيب تسعة آخرون بينهم نساء وأطفال بعد ان انقلبت سيارة وسقطت في الوادي صباح اليوم الأربعاء بمنطقة الاساى في كابيسا.
وأفاد التقرير بأن الحادث المروري وقع بسبب رعونة السائق وضيق عرض الطريق في تلك المنطقة.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما بدأت السلطات التحقيق في الحادث.
سوق مصراوى
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل طريقة لعمل كريب الشيكولاته بأقل تكلفة في المنزلتفاصيل
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: