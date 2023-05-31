في أقل من 90 ثانية... أسرع وثيقة تأمين عربية في السوق المصري

القاهرة - ( د ب أ )

أعلنت شركة "كومن" ، الرائدة في مجال التأمين بالوطن العربي ، عن خدمات جديدة مبتكرة لأول مرة في السوق المصري تمكنها من توفير وثائق تأمينية في أقل من 90 ثانية ، وتعتبر هي الأسرع في الوطن العربي .

وأشارت الشركة ، التي توفر خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إلى طرح جميع الخدمات التأمينية المختلفة من تأمين علي الحوادث الشخصية، وعلاج مرض السرطان، وحماية المنزل، وتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وثيقة تأمين الوفاة، وخدمة المساعدة على الطريق.

وأضافت أنها تستهدف تقديم خدمات استثنائية بالتعاون مع شركة gig-Egypt التي تعود خبرتها إلى أكثر من 25 عاماً لضمان أن الوثائق يتم إصدارها والتعامل معها طبقاً لكل معايير الآمان والاهتمام.

وقال روجيه زكار، العضو المنتدب لـ "كومن" في مصر، إن الشركة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تسويق منتجات التأمين، مضيفا أن سوق التأمين المصرية من أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة.

وأكد أن التأمين فى مصر يشهد تطورا ملحوظا وأن الشركة تراهن على تنامى الوعي التأميني فى مصر وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوجه الدولة والاقتصاد المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي، لجذب شريحة جديدة من عملاء التأمين عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل "الموبايل أبلكيشن".

وأضاف أن الشركة تستهدف العملاء الأفراد وتسويق العديد من منتجات وأنواع التأمين وخاصة "السيارات التكميلي" وكذلك "الطبي" و"متناهي الصغر" بهدف تقديم خدمات تكميلية ومساعدة على تلك التغطيات التي توفرها الجمعية المصرية للتأمين.