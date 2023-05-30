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بعد فوز أردوغان.. التحقيق مع 6 قنوات تلفزيونية "أيدت المعارضة"

03:43 م الثلاثاء 30 مايو 2023
بعد فوز أردوغان.. التحقيق مع 6 قنوات تلفزيونية "أيدت المعارضة"

أردوغان

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اسطنبول - (د ب ا)

فتح المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون التركي تحقيقا مع ست محطات تلفزيونية بارزة منتقدة للحكومة، على خلفية "إهانة الدولة" خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية.

وكتب المجلس تغريدة قال فيها أنه يحقق مع قنوات " هالك تي في"و " تيلي وان" و " كيه ار تي" و " تي في 5"و " فلاش هابر" و اس زد سي تي في"، التي تعد بصورة أساسية القنوات المؤيدة للمعارضة، وذلك على خلفية توجيه "إهانات" للشعب التركي خلال تغطية الانتخابات.

وأوضح المجلس أن التحقيق يتم على أساس "شكاوى المشاهدين".

وقال رئيس المجلس أبو بكر شاهين في تغريدة إن المجلس " لن يبقى صامتا" أمام شبكات "لا تحترم الإرادة الوطنية والديمقراطية ونتائج الانتخابات".

ولم يحدد المجلس ما إذا كان يتم التحقيق مع الشبكات التلفزيونية بسبب تغطيتها خلال الجولة الأولى أم الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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أردوغان اسطنبول الانتخابات الرئاسية المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون التركي

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