مصادر فلسطينية: إصابات واعتقالات في مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح وعدد آخر بالاختناق، بينما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 14 آخرين، اليوم الإثنين، في مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

ورصدت المصادر اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة خلال مداهمات لقوات الجيش شملت جنين ونابلس ومحيط رام الله وطولكرم وطوباس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدعوى أنهم من المطلوبين.

فيما ذكرت مصادر طبية أن ثمانية شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل ستة آخرين، خلال اقتحام قوات الجيش عدة أحياء من مدينة جنين.

كما أصيب نحو 15 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الجيش مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس، تخلله اعتقال ثلاثة شبان.

وكان شابان فلسطينيان أصيبا برصاص قوات إسرائيلية واعتقل أحدهما الليلة الماضية، عند الشارع الرئيسي المحاذي لقرية المغير، شمال شرق رام الله.

وبحسب مصادر فلسطينية، يواصل الجيش الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم السابع عشر على التوالي بدعوى البحث عن مطلوبين لأجهزته الأمنية.